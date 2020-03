Zahl der Corona-Kranken steigt auf Inseln sprunghaft

Die Zahl der Corona-Kranken auf den Balearen ist am Sonntag sprunghaft angestiegen. In nur einem Tag ging es den Gesundheitsbehörden zufolge um 85 Fälle nach oben. So viele wurden auf den Inseln noch nie gezählt. Die Gesamtheit der Krankheitsfälle beläuft sich damit auf 331.

Das bedeutet eine Steigerung um 34,5 Prozent. 14 der neuen Patienten befinden sich auf Intensivstationen.

Was ganz Spanien anbelangt, so wurden am Sonntag 28.572 Fälle gezählt, 14,7 Prozent mehr als am Samstag. Als geheilt gelten 2575 Personen. Der balearische Anteil der Corona-Kranken auf dem gesamten Staatsterritorium beträgt 1,1 Prozent. (it)

+++ Infos und NOTRUFNUMMERN zum CORONAVIRUS und zur AUSGANGSSPERRE auf Mallorca FINDEN SIE HIER +++