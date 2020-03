Auf Mallorca machen jetzt auch die Kirchen zu

Am neunten Tag des Notstandes in Spanien schließen auf Mallorca jetzt auch sämtliche Kirchen. Das hat das Bistum der Insel angeordnet. Man reagiere damit auf die "deutlich verschlimmerte Situation in Bezug auf Neuansteckungen mit dem Coronavirus", so Bischof Sebastià Taltavull. Die Schließung gelte auch für kleinere Kapellen und andere spirituelle Kultstätten, die dem Bistum untergeordnet sind.

Der Schritt sei schmerzhaft aber notwendig, um das Virus zu besiegen, heißt es in der Mitteilung, die das Bistum auf seiner Homepage veröffentlicht hat. Allen Gläubigen machen die Verantwortlichen aber Mut: kirchliche Dienste seien jederzeit telefonisch, über soziale Netzwerke oder andere Telekommunikationskanäle erreichbar.

Gemeindemitglieder werden dazu aufgerufen, das häusliche Gebet zu intensivieren und die heilige Messe, sofern möglich, per TV oder Radio zu verfolgen.