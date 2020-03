Spanien-Regierung schickt 50.000 Masken auf Balearen

Das spanische Gesundheitsministerium hat in der Coronavirus-Krise kürzlich etwa 50.000 Masken auf die Balearen geschickt. Die meisten jedoch, nämlich 1,2 Millionen, gingen an die am schlimmsten von der Seuche betroffene Autonomieregion Madrid.

Mehr als eine halbe Million Masken gingen nach Katalonien und fast 450.000 nach Andalusien. in den kommenden Tagen sollen noch erheblich mehr von den gesundheitsbehörden bereitgestellt werden.

Mit den Masken ist es möglich, sich vor der Ansteckung vor allem in öffentlichen verkehrsmitteln oder auf Plätzen zu schützen. Auch Menschen, die mit positiv getesteten zusammenwohnen, müssen diese tragen. (it)