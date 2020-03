Große Windhosen vor Mallorca gesichtet

Der regnerische Sonntag mit Gewitter brachte auch ein spektakuläres Phänomen auf die Insel. Eine große Windhose war über dem Meer vor Mallorca zu sehen. Die sogenannten „Cap de fiblós" sind schon häufiger rund um die Balearen aufgetreten.

Das Phänomen, das wie ein Tornado aussieht, rückte am Sonntag von Llucmajor weiter auf die Playa de Palma zu. Beobachter filmten das bedrohliche Bild von der Insel aus. Auch von Cala Millor aus soll eine Windhose zu sehen gewesen sein.

Eigentliche treten diese Windhosen gehäuft in der Übergangszeit zwischen Spätsommer und Herbst auf, wenn sich ein Höhentief bildet und eine Zyklonzirkulation aus Kaltluft in 5000 bis 6000 Meter Höhe entsteht und dabei warme und feuchte Luft in niedrigerer Höhe auf kalte Luft trifft.

Heftiges Gewitter und starke Niederschläge prägten das Wetter am zurückliegenden Sonntagvormittag, bevor es am Nachmittag wieder aufklarte. Einige Gemeinden wie Manacor und Sant Llorenç des Cardassar waren laut dem staatlichen Wetterdienst Aemet besonders stark von Hagelniederschlägen betroffen. Auch in den kommenden Tagen ist mit Niederschlag zu rechnen. (dise)

