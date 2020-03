Supermarktkunden müssen jetzt Handschuhe tragen

Seit Montag, 23. März, müssen Kunden der Supermarktkette Mercadona beim Einkaufen Handschuhe tragen. Dies gehört zu den Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Auch bei Lidl und Aldi gilt auf Mallorca Handschuhpflicht.

In der vergangenen Woche hatte der spanische Discounter bereits sicherheitstechnisch aufgerüstet. Eine Plexiglasscheibe trennt Kassiererinnen von den Kunden, Mitarbeiter wurden mit Masken und Latex-Handschuhen ausgerüstet.

Zudem steht am Eingang der Filialen ein Spender mit Desinfektionsmittel bereit, an dem sich Kunden die Hände reinigen und mit einem Papiertuch außerdem den Griff der Einkaufswagen abwischen sollen. Käufer müssen zudem beim Schlangestehen vor dem Geschäft als auch in den Innenräumen einen Mindestabstand von einem Meter wahren. Vor den Kassen weisen Markierungen am Boden darauf hin. Zudem wurden lose Produkte wie Brot und Brötchen in Plastikbeuteln vorabgepackt.

Bei Aldi und Lidl informieren Hinweisschilder darüber, dass nur eine Persono pro Familie einkaufen darf. In den Filialen dürfen sich nicht mehr als 50 Personen aufhalten. Alle Supermärkte haben außerdem ihre Öffnungszeiten reduziert. Mercadona und Aldi öffnen zurzeit von 9 bis 19 Uhr, Lidl von 9 bis 20 Uhr. (mais)