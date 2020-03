Jetzt bereits 400 Corona-Infizierte auf den Balearen

Die Zahl der Coronavirus-Fälle auf den Balearen steigt unaufhaltsam weiter. Am Montag betrug die Gesamtzahl der Angesteckten laut den spanischen Gesundheitsbehörden 400. Das sind verglichen mit dem Sonntag 69 neue Fälle. Da war eine Steigerung von 85 vermeldet worden.

24 der 400 Kranken befinden sich den Angaben zufolge auf Intensivstationen, 18 gelten als geheilt.

Was ganz Spanien anbelangt, so sieht die Lage erheblich dramatischer aus: Landesweit gibt es nunmehr 33.089 Fälle, am Sonntag waren es 28.572 gewesen. Das entspricht einer Steigerungsrate von 14 Prozent. Die Zahl der Toten stieg von 1720 auf 2182, also um 462.

Die am härtesten betroffenen Regionen sind weiterhin Madrid und Katalonien. (it)

