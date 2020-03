Kongress-Hotel wird zu Hospital umfunktioniert

Auf Mallorca funktionieren die Behörden im Rahmen der Coronavirus-Krise das erste Hotel zu einer Art Notkrankenhaus um. Nach Angaben der Balearen-Ministerpräsidentin Francina Armengol handelt es sich um das Meliá-Bay-Hotel, das sich im Kongresspalast befindet. Militärs würden momentan dabei helfen, das Hotel umzurüsten.

Man habe bereits eine Liste von Arbeitnehmern erstellt, die im Fall der Fälle herangezogen werden könne, so Armengol weiter.

Dennoch benötige man momentan noch kein Hotel, da die Zahl der Betten in den Krankenhäusern noch ausreiche, so Armengol weiter. (it)