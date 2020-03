Vox sendet Corona-Spezial über Mallorca-Auswanderer

Am Montag, 23. März, gibt es wieder Neues von Mallorca-Auswanderern bei „Goodbye Deutschland!” auf Vox. Ab 20.15 Uhr läuft eine Sondersendung „Corona Spezial", die der Sender wie folgt ankündigt.

Mit dabei: Caroline und Andreas Robens, deren Fitnessstudios mit sofortiger Wirkung geschlossen bleiben müssen. Mallorca macht Ernst im Kampf gegen das Virus. Für die Auswanderer gibt es neben der Angst um die Gesundheit nun noch eine zweite, viel spürbarer. Die Angst um die eigene Existenz.

Peggy und Steff Jerkel hatten ein Restaurant in Traumlage erworben und dafür tief in die Tasche gegriffen. Die Umbauarbeiten und die Suche nach einem geeigneten Partner sollten vom Fernsehen begleitet werden. Was wird jetzt aus der Idee? Was wird aus ihnen?

Isi Glück: Auch im Megapark, Mallorcas Tanztempel, herrscht tote Hose. Keine Party, keine Gäste und somit auch keine Auftritte für die Schlagersängerin. Welche Alterativen bleiben?

Danni Büchner ist mit ihren Kindern ans Haus gefesselt. Schulen und Kitas sind geschlossen. Sie muss jetzt schnell den Alltag strukturieren – Homeschooling, Haushalt, Kinderbespaßung. (dise)