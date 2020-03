Deutsche Corona-Sünder in Peguera-Bar aufgespürt

Fünf Deutsche sind im Urlauberort Peguera im Südwesten von Mallorca von Polizisten dabei erwischt worden, wie sie unter Missachtung der Vorschriften des Alarmzustandes in einer Bar feierten. Wie am Montag mitgeteilt wurde, hatte sich der Vorgang bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag ereignet.

Die Beamten konnten die Feierlustigen stellen, nachdem sie von Nachbarn auf das Gelage in der Palmira-Straße aufmerksam gemacht worden waren.

Bei den Deutschen handelt es sich um den Barbesitzer und vier Peguera-Residenten. Einer versteckte sich im Keller samt seinem Hund vor den Polizisten, wurde aber aufgespürt. Den Bundesbürgern drohen Strafen bis zu 30.000 Euro pro Person. (it)