Corona-Totenzahl steigt um drei auf 13 auf den Balearen

Auf den Balearen sind drei weitere Personen an Corona gestorben. Damit steigt die Zahl der an dieser Krankheit gestorbenen Menschen von zehn am Montag auf 13 am Dienstag, wie die Gesundheitsbehörden der Inseln mitteilten. Es handelt sich um drei Männer, alle verstarben auf Mallorca.

Ein Mann wurde 70 Jahre alt und hatte diverse Vorerkrankungen. Er starb im Krankenhaus Son Llàtzer. Ein weiterer Mann verschied mit 85 Jahren, ohne Vorerkrankungen und mit einer schweren Lungenentzündung, im Son-Espases-Krankenhaus.

Auch ein junger Patient verstarb, und zwar ein 33-Jähriger mit neurologischen Problemen. (it)

