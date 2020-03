Emotionale Szenen nach überstandenem Coronavirus

Emotionale Entlassung nach überstandener Coronavirus-Infektion: Das Rote Kreuz hat am Dienstag auf Twitter ein Video von einer überglücklich lächelnden Frau gepostet, die am Montag eine Klinik in Palma als geheilt verlassen konnte.

Ayer vivimos un momento muy especial! Le dimos el alta hospitalaria a una de nuestras pacientes ingresadas por el #COVID19 en el área gestionada por el Hospital de la Creu Roja en @grupojuaneda Miramar. Desde aquí le mandamos un aplauso a ella y a todo nuestro equipo sanitario!👏 pic.twitter.com/VwYhUYICpd — Creu Roja Illes Balears (@CreuRojaBalears) March 24, 2020

Die Frau wurde in der Policlínica Miramar behandelt. Sie zählt zu insgesamt 19 Patienten, die die Krankheit bislang auf den Balearen besiegt haben. Insgesamt gibt es zurzeit 478 bestätigte Corona-Fälle. Die Inseln sind weiterhin nicht so stark betroffen wie etwa die Autonomieregion Madrid oder Katalonien.