Mallorca und das Coronavirus: Update 24. März

Die Coronakrise grassiert ungebremst auch auf Mallorca, wiewohl sie hier nicht so bedrohlich abgeht wie in anderen Teilen Spaniens. Dass der Alarmzustand bis zum 11. April verlängert wird, war allgemein erwartet worden.

478 Fälle auf den Balearen, 13 Tote

Die Zahl der Corona-Fälle auf den Balearen ist am Dienstag in etwa ebenso stark wie in den vergangenen Tagen in die Höhe geschnellt. Die Gesundheitsbehörden sprachen von 78 neuen Fällen. Damit stieg die Gesamtzahl von 400 auf 478. Die Totenzahl stieg um drei auf 13.

514 Corona-Tote in nur 24 Stunden in Spanien

Spanienweit ist die Lage derweil so dramatisch wie noch nie während der Krise. In nur 24 Stunden starben 514 Menschen an Corona, die aktuelle Totenzahl beträgt 2694. Es gibt bereits fast 40.000 Ansteckungsfälle.

Verdächtig viele Corona-Fälle in Altenheimen

Auf Mallorca geraten die alten Menschen derweil in den Fokus der Behörden: In vier Altenheimen wurden 28 positive Coronafälle festgestellt. Dies sorgt beim Sozialen Dienst des Inselrats und der Balearen-Regierung für erhöhte Wachsamkeit, um eine weitere Verbreitung innerhalb von Risikozonen zu vermeiden. Auf den Balearen leben 4100 Personen in Altenheimen, 2820 davon bedürfen einer Betreuung.

Polizisten erwischen deutsche Barbesucher

Im Reigen der Renitenten stachen am Dienstag Bundesbürger ins Auge. Fünf Deutsche sind im Urlauberort Peguera im Südwesten von Mallorca von Polizisten dabei erwischt worden, wie sie unter Missachtung der Vorschriften des Alarmzustandes in einer Bar feierten. Wie am Montag mitgeteilt wurde, hatte sich der Vorgang bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag ereignet. Die Beamten konnten die Feierlustigen stellen, nachdem sie von Nachbarn auf das Gelage in der Palmira-Straße aufmerksam gemacht worden waren.

Ryanair und Eurowings dampfen Flugpläne ein

Die auf Mallorca einst sehr präsente Fluglinie Ryanair rechnet damit, wegen der Coronakrise wohl bis Juni kaum mehr zu fliegen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Niemand wisse, bis wann die Krise dauere, sagte Vorstandschef Michael O'Leary. Aber von der Erfahrung in China könne man ableiten, dass es wohl drei Monate dauern werde, bis die Pandemie eingegrenzt und reduziert sein werde. Der Mallorca-Flieger Eurowings verringert die Zahl seiner Flüge ab Mittwoch, 25. März, wegen der anhaltenden Coronakrise noch deutlicher als ohnehin schon. Alles werde auf etwa zehn Prozent der bisherigen Flugkapazitäten reduziert, teilte die Lufthansa-Tochter am Montag mit.

Inselrat trommelt mit neuem Slogan für Mallorca

Während sich die Coronakrise auch auf Mallorca dem Höhepunkt nähert, macht sich der Inselrat Gedanken um die Zeit danach. Mit dem Slogan #SeeyousoonMallorca wird den Menschen die Wartezeit auf ihren lang ersehnten nächsten Insel-Aufenthalt versüßt. Ab Donnerstag könne man eine prägnante Zeichnung nebst dem Spruch in den sozialen Netzwerken und über Whatsapp weiterverbreiten, auf dass wieder Hoffnung einkehre, so die Behörde in einem Schreiben an die Medien. Das Ganze gehe zuerst an die Medien.

