Immer mehr Coronakranke auf den Balearen, 3434 Tote spanienweit

Die Corona-Pandemie grassiert ungebremst weiter auf den Balearen. Am Mittwoch stieg die Zahl der Erkrankten von 478 auf 562. Das sind laut den spanischen Gesundheitsbehörden 84 mehr als am Dienstag. Damit hat sich am Trend nichts verändert. Als geheilt gelten 28 Menschen.

Spanienweit ist die Lage erheblich dramatischer als auf den Inseln: Innerhalb von 24 Stunden starben mit 738 Menschen so viele wie noch nie zuvor während der Coronakrise. Damit liegt die Zahl der der Toten bereits bei 3434, Krankheitsfälle gibt es 47.610. Als geheilt gelten 5367 Patienten.

Bereits in der vergangenen Woche war offiziell geäußert worden, dass die laufende Woche spanienweit wohl die schlimmste der gesamten Pandemie wird. (it)