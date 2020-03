173 Intensiv-Betten für Coronakranke auf den Inseln

Die Balearen verfügen nach Angaben der Landesregierung nunmehr über 173 Betten in intensivstationen zur Behandlung con Coronakranken. Desweiteren gibt es etwa 1000 sonstige Betten.

Während vor einigen Tagen nicht so viele Intensiv-Patienten gezählt worden waren, stiegen deren Anteil nunmehr um zehn Personen auf 24 Prozent.

Am Mittwoch waren 562 Coronakranke auf den Inseln bekanntgegeben worden, 84 mehr als am Dienstag. Die Gesundheitsbehörden äußerten, erst müssten die zwei Wochen während des Alarmzustandes abgewartet werden, um von Trends reden zu können. Der Alarmzustand gilt seit dem 14. März und die Inkubationszeit dauert zwei Wochen. (it)