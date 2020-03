Zahl der Coronakranken steigt so stark wie nie auf den Balearen

Die Zahl der Coronakranken auf den Balearen steigt unaufhörlich weiter. Am Donnerstag stieg diese um 98 neue Fälle auf 660. Das ist stärker als je zuvor. In den vergangenen Tagen lag die durchschnittliche Zunahmequote bei zwischen 60 und 85 Fällen.

Erst etwa zwei Wochen nach Inkrafttreten des Alarmzustandes, also am kommenden Wochenende, wird klar werden, ob diese Maßnahme zur Verringerung der neuen Fälle beitrug. So lange dauert die Inkubationszeit.

Der Anstieg auf den Balearen ist allerdings weiterhin nicht so dramatisch wie in ganz Spanien, wo in 24 Stunden 655 Menschen der Pandemie erlagen und nunmehr fast 4100 Todesfälle und etwa 56.000 Ansteckungsfälle zu beklagen sind. Am Mittwoch allerdings waren mehr Todesfälle vermeldet worden, nämlich 738. (it)