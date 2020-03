Mallorca und das Coronavirus: Update 26. März

Während sich die Coronakrise auf Mallorca ihrem Höhepunkt entgegenbewegt, hat sich die Zahl der verstorbenen spanienweit verringert. Dennoch. Die Lage ist weiter ungebrochen dramatisch.

Zahl der Coronakranken steigt so stark wie nie auf den Balearen

Die Zahl der Coronakranken auf den Balearen steigt unaufhörlich weiter. Am Donnerstag stieg diese um 98 neue Fälle auf 660. Das ist stärker als je zuvor. In den vergangenen Tagen lag die durchschnittliche Zunahmequote bei zwischen 60 und 85 Fällen. Am Donnerstag gab es zudem drei weitere Tote.

Etwa 56.000 Ansteckungsflle in Spanien

Der Anstieg auf den Balearen ist allerdings weiterhin nicht so dramatisch wie in ganz Spanien, wo in 24 Stunden 655 Menschen der Pandemie erlagen und nunmehr fast 4100 Todesfälle und etwa 56.000 Ansteckungsfälle zu beklagen sind. Am Mittwoch allerdings waren mehr Todesfälle vermeldet worden, nämlich 738.

Mallorca-Residenten können nur mit Einreisepapier zurück

Wer Resident mit Erstwohnsitz auf Mallorca ist und während des coronabedingten Alarmzustandes zurückfliegen will, wird nur mit einem speziellen Dokument wieder hereingelassen. Es handelt sich um eine offizielle Einreisegenehmigung, die von der Vertretung der Zentralregierung ("Delegación del Gobierno") in Palma ausgestellt wird. Diese kann unter der Telefonnummer 971-989102 angefordert werden.

Neue Festnahmen von Ausgangssperre-Sündern

Auch nach fast zwei Wochen andauernder Ausgangssperre auf Mallorca wegen der Coronavirus-Pandemie kam es zu Festnahmen wegen Missachtung dieser. Unter den Tätern befand sich ein bekanntes Gesicht. Nicht nur umherfahrende Bürger wurden zum Problem, auch in einem Supermarkt ging es wild zu. In einem Laden rief ein 26-jähriger Schweizer in einer Warteschlange „Die Welt geht unter, wir werden alle sterben" und stiftete die beunruhigten Kunden zum Massenselbstmord an. Der Mann wurde verhaftet.

Parlament sagt Ja zur verlängerung des Alarmzustandes

Das spanische Abgeordnetenhaus in Madrid hat in der Nacht zum Donnerstag die Verlängerung des Alarmzustandes um 15 Tage bis zum 12. April mit großer Mehrheit verabschiedet. Neben den regierenden Sozialisten und der mit ihnen koalierenden Partei Podemos sagten auch die Oppositionsparteien Partido Popular, Vox und Ciudadanos Ja. Es kamen 321 Ja-Stimmen zusammen.

#BisbaldMallorca: Tourismus-Stiftung verbreitet Video

Mit einem neuen Video macht die dem Inselrat von Mallorca zugeordnete Stiftung "Mallorca Turisme" den deutschsprachigen Insel-Freunden Mut, nach der Coronakrise wieder auf ihre Lieblingsinsel zu kommen. Der Film kommt als flippiges Whatsapp-Gespräch mit unterlegten Strandfotos daher, sein Motto ist "Bis bald Mallorca".

Corona lässt Uferarbeiten in Cala Rajada stocken

Die Wiederherrichtung der während des Ausnahmesturmtiefs „Gloria” stark beschädigten Uferbereiche von Cala Rajada verzögert sich. Das liegt an der Corona-Pandemie. Die Arbeiter müssen sich an bestimmte Vorgaben halten, die das Ganze in die Länge ziehen. (it)