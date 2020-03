Zahl der Coronakranken steigt auf Balearen unaufhörlich stark an

Wie bereits in den vergangenen Tagen steigt die Zahl der Corona-Kranken auf den Balearen weiter steil an. Wie die Gesundheitsbehörden am Freitag mitteilten, ging es balearenweit von 660 um 95 auf 755 Fälle nach oben. 46 Menschen lagen auf der Intensivstation, 67 gelten als geheilt. Das entspricht dem durchaus linearen, aber dennoch dramatischen Trend der vergangenen Tage. Die Lage ist weiterhin verglichen mit anderen spanischen Regionen wie Madrid überschaubar.

Spanienweit starben allerdings während dieser Krise innerhalb von 24 Stunden so viele Menschen wie niemals zuvor: Es waren 769 nach 655 am Donnerstag und 738 am Mittwoch.

Das bedeutet, dass im ganzen Land bereits 4858 Menschen ihr Leben verloren und 64.059 Angesteckte zu beklagen sind. 4165 liegen auf Intensivstationen und 9357 gelten als geheilt. (it)