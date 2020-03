Die Kurve auf den Balearen flacht leicht ab

Die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus auf den Balearen verbreitet hat sich leicht verlangsamt und bewegt sich in den vergangenen sechs Tagen auf einem stabilen Niveau. Bis zu 755 neue Fälle wurden am Freitag (27.3.) registriert, allerdings ist die Rate, mit der sich die Infektionen verbreiten niedriger als in der ersten Woche der Ausgangssperre.

Im Vergleich zum restlichen Spanien ist die Verlangsamung auf den Balearen höher als im restlichen Spanien, wo sich auch ein leichte Tendenz dorthin abzeichnet. In den vergangenen vier Tagen multiplizierten sich die positiven Fälle um einen Wert von 1,88, während es auf nationaler Ebene 1,94 waren. Das Ziel, dass sich der Wert um „1“ einspielt, ist noch weit entfernt. Dann wäre erreicht, dass es keine neuen Infektionen gibt.

Die Zahl der Todesfälle bedingt durch das Coronavirus hat sich um vier erhöht und liegt aktuell bei 26 Personen.

Laut Gesundheitsministerium der Balearen wurden am vergangenen Wochenende, zwischen dem 14. Und 16. März, die meisten Neuinfektionen registriert. Es kam zu einer Verdreifachung der Fälle die innerhalb von vier Tagen. Seitdem verringert sich dieser Wert konstant. Werte wie auf dem Festland, bei denen es alle zwei Tage zu einer Verdoppelung der Infektionen kam, wurden auf den Balearen nie erreicht.

Der bisherige Höhepunkt an relativen Todesfällen wurde auf den Balearen Mitte dieser Woche registriert: vergangenen Samstag gab es vier Todesfälle und am Dienstag (24.3.) 16.

An den Zahlen der täglich registrierten Neuinfektionen kann man die leichte Verlangsamung der Kurve erkennen: Am vergangenen Sonntag waren es 20 Prozent, von Montag auf Dienstag 19 Prozent, Mittwoch auf Donnerstag 17 und Donnerstag auf Freitag (27.3.) 14,3 Prozent.

„Die Kurve hat sich in den vergangenen Tagen verlangsamt“, bestätigte Javier Arranz, Sprecher vom Autonomen Kommitée von Infektionskrankheiten und fügte hinzu, „wir gehen davon aus, dass sich alle Werte in den kommenden Wochen verbessern werden.“

Trotz dieser leicht positiven Entwicklungen der Statistiken starben am Freitag vier weitere Menschen an SARS-CoV-2. Es handelt sich um drei Männer im Alter zwischen 70 und 80 Jahren mit Vorerkrankungen und einer 56-jährigen Frau.

67 Personen sind als gesund entlassen worden. Insgesamt sind 662 positive Fälle auf den Balearen registriert, 75 davon auf der Intensivstation.

Neben der Generation der älteren Menschen gehört die Berufsgruppe aus dem Gesundheitssektor zu den am stärksten von Infektionen betroffenen. Dort gibt es inzwischen 137 Infizierte und 470 werden intensiv beobachtet, weil sie mit einem positiv getesteten Patienten in Kontakt waren.

In Altersheimen ist die Situation ebenfalls ernst. Am Donnerstag wurden 64 Fälle von Bewohnern gezählt und zehn Mitarbeitern. Das Altersheim Es Mercadal in Menorca zählt zehn positive Fällen von insgesamt 22 Heimbewohnern. Viele der Patienten aus den Altenheimen wurden in Krankenhäuser gebracht, in anderen wurden die infizierten Senioren in Einzelzimmern in Quarantäne verlegt. (dk)