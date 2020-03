Flugzeuge liefern Balearen Tonnen von Schutzkleidung

Drei weitere Flugzeuge werden Sanitärmaterial, vor allem Atemschutzmasken und Kittel, aus China auf die Balearen bringen. Die Balearen-Regierung hat die Flugzeuge über Globalia Broker Services gechartert. Diese werden im Laufe der nächsten Wochen das entsprechende Material liefern.

Pro Flug sollen 17,6 Tonnen Material geliefert werden, insgesamt soll es sich auf eine Menge von 70,4 Tonnen belaufen.

Die erste Ladung wird bereits am kommenden Montag ankommen, nach 48 Stunden Flug mit Stop in Shanghai. Die weiteren folgen am 8., 14. und 20. April.

Die Balearenregierung möchte die größtmögliche Menge an Schutzkleidung für die Balearen erreichen. Ziel ist es, nicht von Lieferungen vom spanischen Festland abhängig zu sein.

Die Anzahl von gecharterten Frachtflugzeugen für Sanitärmaterial ist im letzten Monat stark angestiegen. Die Fluggesellschaften erhöhen von Woche zu Woche die Preise. Es gehe jetzt darum, so schnell wie möglich das nötige Material einzufliegen.

Die Verträge für diese Flüge sind aufgrund von komplexen Flugräumen und Begrenzungen schwierig. Diplomatische Unterstützung von Seiten der spanischen Regierung ist in solchen Fällen nötig.

Die Zusammenarbeit zwischen Peking und asiatischer Firmen mit Sitz in Spanien sind ausschlaggebend. (dk)