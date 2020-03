Fracht aus China für Krankenhäuser unterwegs

Das erste Flugzeug aus Shanghai mit über tausend Atemschutzmasken für Krankenhäuser und Arztkitteln Richtung Balearen ist unterwegs. Das Flugzeug startete am Samstag (29. März) und soll morgen landen. Insgesamt führt das Frachtflugzeug fast 18.000 Kilo Material mit sich. Das Flugzeug legt in Moskau einen Zwischenstopp ein und wird in Pallma zwischen elf Uhr morgens und 15 Uhr am Montag erwartet.

Weitere Flugzeuge sollen am 6., 12. und 18. April eintreffen.

Das Material stammt ausschließlich von einer Medizinfirma und trägt die nötigen Gütesiegel die von der spanischen Regierung erforderlich sind.

Es war zuerst angedacht, die gesamte Ladung auf einmal in einem Flugzeug zu transportieren, aber Palmas Flughafen erlaubt nicht die Landung eines Frachtfliegers von einer solchen Größe.

China erlaubt aktuell nicht, dass Spanier das Land betreten. Daher wurde eine Inspektion vor Ort durch spanische Fachkräfte nicht vorgenommen. Ein Mitarbeiter der Firma Globalia wirkte als entscheidender Vermittler bei der Abwicklung mit. (dk)