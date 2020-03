Drei weitere Coronatote auf den Balearen

Auf den Balearen sind innerhalb von 24 Stunden drei weitere Menschen an einer Corona-Infektion gestorben. Das meldete das Gesundheitsministerium der Inseln am Montag. Damit steigt die Zahl der Toten auf den Inseln auf 36.

Bei den Krankheitsopfern handelt es sich um einen 80-jährigen Mann mit Vorerkrankungen, der im Krankenhaus Son Espases verstarb. Die zweite Person ist eine 85-jährige Frau, die ebenfalls Vorerkrankungen hatte, und im Krankenhaus Quirón Palmaplanas verschied. Ebenfalls verstarb eine 95-Jährige mit Vorerkrankungen im Hospital General von Palma.

Verglichen mit den Zuständen in anderen spanischen Regionen wie Madrid hält sich der Anstieg der Totenzahl auf den Balearen weiter in Grenzen. (it)