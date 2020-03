Hilfreiche Tipps: Garten auf Mallorca gestalten, einrichten und dekorieren

PR-Bericht

Ein in mediterranen Gebieten wie Mallorca angesiedelter Garten benötigt viel Pflege, um zu gedeihen. Sobald der eigene Garten angelegt ist, geht es im nächsten Schritt darum, ihn lebendig und farbenfroh zu gestalten und einzurichten. Nachfolgender Ratgeber liefert wertvolle Tipps, wie ein Garten auf Mallorca das ganze Jahr über herrlich gestaltet aussieht.

Die Gestaltung dem eigenen Typ entsprechend vornehmen

Kein Garten auf Mallorca gleicht dem anderen, nicht zuletzt deshalb, da die Bewohner grundverschieden sind. Jeder Gartenbesitzer bringt eigene, individuelle Vorlieben mit, die es beim gärtnerischen Anlegen zu berücksichtigen gilt. Um die grüne Erholungsoase ansprechend zu gestalten, ist es daher sinnvoll, den eigenen Geschmack zu hinterfragen: In welcher Umgebung fühlt sich der Mensch Zuhause? Welche Ressourcen sind nötig, um mit allen Sinnen zu entspannen? Die Antworten auf diese Fragen helfen dabei, den eigenen grünen Rückzugsraum aufzubauen. Oftmals kann es zusätzlich sinnvoll sein, abzuschätzen, welche Auswahl grüner Pflanzen harmonisch mit dem eigenen Wohnbereich einhergeht:

Palmenbepflanzungen im üppigen Grün gedeihen in dem mediterranen Klima mit ausgedehnten Sommern gut. Dennoch benötigen Palmen, Strelitzien oder Hibiskus nicht unbedingt mehr Pflege oder Wasser als andere mediterrane Pflanzen. Sofern ein ergänzender Rasen gewünscht ist, sollte dieser minimalistisch ausfallen. Generell ergänzen die hochgewachsenen Tropenpflanzen großzügige Fincas im einzigartigen Stil hervorragend. Gartenkenner machen jedoch auf die Nachteile der üppigen Gewächse aufmerksam. Sie ziehen Fressfeinde wie den sogenannten Roten Palmrüssler, der seine Eier in die Kronen hineinlegt, an. Die geschlüpften Larven des Käfers fressen sich binnen kurzer Zeit durch den Stamm, wodurch die Palmen absterben. Um die prachtvollen Palmen im Garten zu schützen, helfen präventive Maßnahmen wie vorbeugende Spritzungen. Ein akuter Befall im Spätsommer oder Herbst lässt sich eventuell mit Nematoden, die nach den Schädlingen suchen, eindämmen.

Etliche Häuser auf Mallorca stehen an einem Hang oder auf einem steinernen Grund. Viele Bewohner möchten allein aufgrund des schönen Panoramablicks nicht auf diese Häuser verzichten. Auch das dazugehörige Grundstück mit Grünfläche fällt meistens sehr umfangreich aus. Es bietet großzügige Platzverhältnisse für Grünpflanzen und Outdoor-Einrichtungsgegenstände – etwa wetterfeste Tische und Stühle, die sich als Gartenmöbel Set günstig online kaufen lassen. Nachteilig wirken sich bei solch einem Haus am Hang jedoch die gegebenen Lichtverhältnisse aus. Schattige Plätze sind hier oftmals rar gesät, wodurch rein pflegeleichte Pflanzen hier am besten blühen. Wahre Überlebenskünstler wie Sukkulenten oder Kakteen, die langsam wachsen und wenig Wasser bedürfen, sind für solche Häuser eine gute Lösung.

Das „Rezept“ rein mediterran eingerichteter Gärten liegt in der Kombination aus Olivenbäumen und Sträuchern voller Lavendel, Rosmarin und Zistrosen. Bei geringem Wasseranspruch verströmen diese aromatischen Pflanzen einen unverkennbar würzigen Duft. Sie gehen durch ihre lässige südländische Atmosphäre hervorragend mit rustikalen Gartenhäusern oder modern eingerichteten Landhäusern einher. Die Nachteile dieser Pflanzen bestehen darin, dass sie teuer sind und reichlich Pflege benötigen.

Kleine Gärten erfordern oft kreative Lösungen. Diese können darin bestehen, den Garten minimalistisch, ohne jedwede Schnörkel zu gestalten. Hierbei lässt sich auf einzigartige, wenig Wasser verbrauchende Einzelpflanzen zurückgreifen. Damit solch minimalistische Grünfläche ansprechend aussieht, muss sie besonders intensiv gepflegt werden.

Kleine (Trocken-)Mauern verleihen dem Garten zusätzlichen Charme und Charakter.

Garten luxuriös anlegen und einrichten

Auch auf Mallorca zeichnen sich angelegte Gärten mehr und mehr durch eine luxuriöse Gestaltungsweise aus. Ausgesuchte Materialien, hochwertige Designs sowie edle Pflanzen verleihen dem Grünbereich einen anmutigen Charakter. Das Herzstück eines luxuriösen Gartens bilden großzügige Gartenmöbel, die von dekorativen Elementen begleitet werden.

Damit der luxuriöse Garten neben der Finca bestmöglich zur Geltung kommt, raten Experten zu folgenden Möglichkeiten: Die Ruhe der fernöstlichen Philosophien nutzen und dem Garten eine japanische Note geben. Ob kleine Felsen, Gehölze oder ein Teich: Wichtig ist, dass die dekorativen, natürlichen Elemente Ruhe ausstrahlen.

Zu einem luxuriösen Außenbereich gehören weiterhin harmonische Gartenmöbel, die zu gesellschaftlichen Abenden unter freiem Himmel einladen. Hierfür ist eine große, einladende Terrasse mit Möbeln aus rustikalen Hölzern wie geschaffen. Andere Materialien kommen für den Outdoor-Bereich, sofern sie wind- und wetterfest beschaffen sind, ebenfalls in Betracht. Sobald zwischen Dezember und März wetterbedingte Kälteeinbrüche eintreten, sollten die Möbel im Trockenen oder unter einer feuchtigkeitsabweisenden Plane stehen. Viele Polster, Kissen und Decken sorgen zudem an kühleren Abenden im Früh- oder Spätsommer für angenehme Wärme. Auf der Terrasse können, müssen aber nicht frische XXL-Blumenkübel und andere Pflanzen stehen.

Lavendel gehört zu den wichtigsten mediterranen Pflanzen. Sehr pflegeleicht, gedeiht das Gewächs an hellen und sonnigen Plätzen besonders gut. Viele Sorten sind winterhart und überdauern an einer windgeschützten Hauswand die kalten Temperaturen.

Mediterranen Garten minimalistisch einrichten

Ein schöner Garten im mediterranen Stil muss nicht zwingend mit luxuriösen Möbeln aufwarten. Seit Jahren geht ein anderer Trend dahin, Gartenmöbel verstärkt selbst zu bauen. Anzuraten ist diese Lösung insbesondere bei klein geschnittenen Grundstücken, die wenig Raum für große Loungemöbel bieten. Wenngleich sich die Kosten für eine DIY-Sitzmöbelgruppe im überschaubaren Rahmen halten, ist handwerkliches Geschick gefragt.

Zunächst sind mit einer Kreissäge Bretter für Tisch und Bänke auf eine Länge von gut zwei Metern zurechtzuschneiden. Mittels Querbalken lassen sich die Hölzer miteinander verbinden. Bei den Sitzbrettern bietet es sich an, dickere Bretter von mindestens vier Zentimeter zu verwenden. Der nächste Schritt erfordert es, den für Bänke und Tisch benötigten Rahmen zu konstruieren. Dieser sollte einen Querbalken in der Mitte aufweisen und mindestens 1,50 Meter hoch sein. Weiterhin gehören auf jeder Seite ein Fuß inklusive zwei Rollen zum Rahmen. Damit Bänke und Tisch auf dem Terrassenboden Halt finden, müssen an ihnen Standfüße mit Scharnieren befestigt sein. Diese lassen sich bestenfalls in länglicher Ausführung in U-Form an den Möbeln anbringen. Solch eine Konstruktion bringt zudem den Vorteil mit, dass sie sich bedarfsweise einklappen und platzsparend verstauen lässt.

Sukkulenten speichern reichlich Wasser, wodurch sie auch längere Trockenzeiten überstehen. Sie benötigen ein helles und vollsonniges Plätzchen, um in ihrer ganzen Pracht gedeihen zu können.

Garten auf Mallorca stilsicher dekorieren

Neben den favorisierten Pflanzen und Möbeln begleiten wettertaugliche Accessoires das Erscheinungsbild eines mediterranen Gartens. Krüge, Kübel und Vasen aus Naturstein oder Terrakotta dekorieren augenscheinlich schön die Eingangsbereiche. Andere Accessoires aus ornamentreichen Metallen – mit oder ohne Mosaik – runden die rustikale Gartenromantik eindrucksvoll ab. Weitere i-Tüpfelchen bilden farblich passende Windlichter, Kerzen, Teppiche und Kissen.