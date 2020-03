Corona-Tests im Deutschen Facharztzentrum möglich

Das Deutsche Facharztzentrum auf Mallorca bietet seit dem 30. März Corona-Tests an. Diese sollen zeigen, ob man mit Covid-19 infiziert ist oder es bereits war und Antikörper gegen das Virus gebildet hat.

Die Antikörper lassen sich im Blut etwa eine Woche nach Ausbrechen der Krankheit feststellen. Diese sollen per Blutentnahme und Analyse im Speziallabor festgestellt werden. Das Ergebnis liege laut Aussage des Ärztezentrums in der Regel innerhalb von 48 Stunden vor.

Die Kosten für den Test belaufen sich auf 75,50 Euro und würden in der Regel von den privaten Krankenkassen übernommen, heißt es. Termine können telefonisch für die Außenstelle in Peguera unter 971 68 5333 und für die in Santa Ponça unter 971 69 5585 vereinbart werden.