Inselrat stoppt Bau der Autobahn von Llucmajor

Im Rahmen der verschärften Ausgangssperre werden die Arbeiten an der Autobahn zwischen Llucmajor und Campos auf Anweisung des Inselrats vorläufig eingestellt. Am Montag entfernten die Arbeiter die Maschinen von der Baustelle.

Die Maßnahme soll bis zum Ende des Alarmzustands am 11. April gelten, der Mitte März wegen der Ausbreitung des Coronavirus verhängt worden war. Vom 30. März bis 9. April sind zudem nur noch Arbeiten in "essenziellen Bereichen" erlaubt. Dies ordnete Ministerpräsident Pedro Sánchez am vergangenen Wochenende an.

Die Balearen-Regierung stellte am Montag ebenfalls alle öffentlichen Bauaktivitäten ein. Betroffen sind unter anderem laufende Ausbaumaßnahmen an Schulen, Wohnungsprojekte in Pòrtol und Son Martorell, Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaus sowie diverse Arbeiten an Balearen-Häfen.

Das Wasserversorgungsunternehmen Emaya wird aber weiterhin bei Notfällen ausrücken, hieß es aus dem Rathaus der Inselhauptstadt. Abgesehen von der Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und der Säuberung öffentlicher Gebäude werden alle anderen Baumaßnahmen in Palma gestoppt.