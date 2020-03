Mallorca und das Coronavirus: Update 31. März

Nach einem kleinen Hoffnungsschimmer ob eines nicht so hohen Anstiegs der neuen Corona-Fälle auf den Balearen am Montag kehrte am Dienstag Ernüchterung ein: Die Zahl war wieder höher, und in ganz Spanien starben so viele Menschen wie nie zuvor.

Zahl der neuen Corona-Fälle auf den Balearen steigt wieder stärker

Die Zahl der neuen Coronafälle auf den Balearen steigt weiter steil an. Am Dienstag wurden von den Gesundheitsbehörden 69 neue Patienten gemeldet, mehr als am Montag mit 42, aber weniger als am Sonntag mit 96. Damit gibt es momentan 1069 Corona-Patienten auf den Inseln.

849 Tote in 24 Stunden

Spanienweit starben in 24 Stunden mit 849 so viele Menschen wie noch nie zuvor in der Coronakrise. Damit stieg die Zahl der Toten auf 8149. Die Zahl der Fälle stieg von 9222 auf 94417. Das ist erheblich mehr als in den vergangenen Tagen.

Corona kostet Balearen-Wirtschaft 3,2 Milliarden Euro

Die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, haben direkte Auswirkungen auf die Wirtschaft. Als Folge davon könnten die Balearen mehr als 3,2 Milliarden verlieren. Das erklärte am Montag der Präsident des Wirtschafts- und Sozialrats (CES) der Balearen, Carles Manera. Eine vom CES vorgestellte Studie betrachtet drei mögliche Szenarien von einem optimistischeren bis zu einem negativeren Szenario, die je nach Dauer des Alarmzustands einen Zeitraum vom 31. Mai bis zum 30. Juni umfassen.

Alarmzustand: 80 Prozent weniger Verkehr in Palma

Die Verschärfung des Alarmzustandes wegen der Corona-Pandemie am Wochenende hat dazu geführt, dass noch weniger Autos als ohnehin schon in Palma de Mallorca unterwegs sind. Laut Bürgermeister José Hila muss von einer Reduktion um 80 Prozent gesprochen werden. Vor einer Woche seien "nur" 76 Prozent weniger Fahrzeuge als in normalen Zeiten durch die Stadt gefahren.

Inselrat stoppt Bau der Autobahn von Llucmajor

Im Rahmen der verschärften Ausgangssperre werden die Arbeiten an der Autobahn zwischen Llucmajor und Campos auf Anweisung des Inselrats vorläufig eingestellt. Am Montag entfernten die Arbeiter die Maschinen von der Baustelle. Die Maßnahme soll bis zum Ende des Alarmzustands am 11. April gelten, der Mitte März wegen der Ausbreitung des Coronavirus verhängt worden war. Vom 30. März bis 9. April sind zudem nur noch Arbeiten in "essenziellen Bereichen" erlaubt.

Delfine neben Palmas Can-Pere-Antoni-Strand gesichtet

Die derzeitige coronabedingte Stille auf Mallorca lockt vermehrt ansonsten scheue Tiere an die Meeresufer. Am Montag wurden nur wenige Meter von Palmas Can-Pere-Antoni-Strand mehrere Delfine im zu der Zeit besonders stillen Wasser bemerkt, wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete. Auch vor Port de Sóller wurde einer dieser Meeressäuger beobachtet. (it)