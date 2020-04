Kontroll-Rundumschlag der Polizei auf den Balearen

Auf den Balearen haben Polizisten am Montag coronabedingt besonders viele Kontrollen durchgeführt. Offiziellen Angaben zufolge wurden dabei an einem einzigen Tag 4000 Personen und 3500 Fahrzeuge identifiziert und in Augenschein genommen.

Allein die Guardia Civil kontrollierte auf den Inseln 2800 Personen. Die Nationalpolizei und die Lokalpolizeien führten derweil etwa 100 Kontrollen in Städten und Dörfern durch.

Festgenommen wurden am Montag sieben Personen, vier in Palma, eine in Marratxí, eine in Alcúdia und eine weitere auf Ibiza.

Bis zum 9. April gilt in Spanien eine verschärfte Version des Alarmzustandes. Auch Bauunternehmen dürfen dann nicht arbeiten. (it)