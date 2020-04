Palmas Edelviertel Son Vida derzeit still wie selten

Wegen der Coronakrise sind die ansonsten lärmigen Bauarbeiten in Palma de Mallorcas Edelviertel Son Vida zum Erliegen gekommen. Bei einem Rundgang von Journalisten der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" durch die Straßen stach ihnen die Stille in die Ohren.

Dies zieht wilde Tiere an: Vereinzelt wurden in der Gegend bereits Ziegen gesichtet, die vom nahen Tramuntana-Gebirge herabsteigen, um sich an der dort üppigen Flora gütlich zu tun.

Da Bauarbeiten nach Ansicht der spanischen Regierung nicht als essentiell angesehen werden, dürfen sich bis mindestens zum 9. April keine Kräne und Betonmischer drehen. In Son Vida sind derzeit zahlreiche Bauvorhaben im Gange. (it)