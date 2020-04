So viele Coronatote wie noch nie pro Tag auf Balearen

Auf den Balearen sind am Mittwoch so viele Coronatote wie noch nie an einem Tag registriert worden. Acht Menschen seien in den vergangenen 24 Stunden der Seuche erlegen, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Damit steigt die Totenzahl auf 51.

Es handelt sich samt und sonders um alte Menschen. Ein 75-Jähriger starb im Son-Espases-Krankenhaus, ein 90-Jähriger und ein 80-Jähriger im Son-Llàtzer-Krankenhaus, zwei 85- und 90-Jährige im Hospital General. Auf Ibiza verschieden ein 85-Jähriger und ein 90-Jähriger und auf Menorca ein 85-Jähriger. Fast alle Patienten hatten ernste Vorerkrankungen.

Verglichen mit dem Rest von Spanien ist die Zahl der Coronatoten auf den Balearen vergleichsweise gering. (it)