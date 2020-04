Mehr neue Coronafälle inselweit, über 100.000 Kranke in Spanien

Die Zahl der neuen Corona-Fälle auf den Balearen hat am Mittwoch um 62 zugenommen. Damit gibt es nach Angaben der Gesundheitsbehörden nunmehr 1131 Kranke auf den Inseln. Die Zunahme liegt in etwa im Bereich der vergangenen Tage: 69 neue Fälle wurden am Dienstag gemeldet, 42 am Montag. Am Wochenende jedoch hatte es pro Tag erheblich mehr gegeben.

Ärzten zufolge ist es bei Epidemien üblich, dass die Zahl der Kranken zackenartig zurückgeht.

Spanienweit sieht die Lage weiterhin erheblich dramatischer als auf Mallorca aus: 864 Menschen starben, so viele wie noch nie zuvor, in 24 Stunden. 9053 Tote wurden insgesamt gezählt. Die Zahl der Fälle stieg um 7719 auf 102.136. Die Zahl der Intensivpatienten nahm um fünf Prozent zu. (it)