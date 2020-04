Unerlaubt nach Ibiza geflogen und von Guardia Civil gefasst

Drei Reisende sind bei der Einreise nach Ibiza von der Guardia Civil aufgegriffen worden. Die unabhängig voneinander reisenden Menschen waren von Barcelona nach Ibiza geflogen.

Bei der Ankunftskontrolle am Flughafen konnten sich die drei nicht als Residenten ausweisen. Jegliche Reisen innerhalb Spaniens sind während der Ausgangssperre untersagt. Nur das Reisen an den Heimatort, an dem man gemeldet ist, ist gestattet.

Sie erhalten wegen Nichtbefolgen der Ausgangssperre eine Strafe und mussten nach Barcelona zurückfliegen. (dk)