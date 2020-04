Balearen helfen spanienweit mit Intensivbetten

Die Balearen sind bereit, Intensivpatienten aus anderen spanischen Regionen aufzunehmen, falls es nötig werden sollte. „Aktuell sei dies noch nicht der Fall“, so Javier Arranz, Sprecher des Balearischen Ausschusses für Infektionskrankheiten. Ein gegenseitiges Aushelfen bei Intensivbetten diene dazu, den Druck auf die besonders beanspruchten Intensivstationen zu senken.

Aktuell liegt die Auslastung von Intensivbetten auf den Balearen bei zirka 50 Prozent. Die Patienten haben in der Regel eine lange Verweildauer von zwei bis drei Wochen, was bei der Aufnahme von neuen Patienten in Betracht gezogen werden muss.

Die Balearen-Regierung hat in den staatlichen Krankenhäusern weitere 173 Betten für schwer Erkrankte bereitgestellt. Am Dienstag (31.3.) wurden 95 Menschen auf Intensivstationen der Balearen behandelt, was 11 Prozent der aktuell Infizierten entspricht. (dk)