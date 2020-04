Haftstrafen für Rolex-Räuber

Zwei Mitglieder der so genannten Rolex-Bande sind am Dienstag in Palma zu Haftstrafen von je drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Im August 2019 hatten die beiden Italiener einem Touristen an der Plaza del Mercat eine Uhr im Wert von 35.000 Euro gestohlen.

Die Verhandlung fand per Videokonferenz statt. Beide Angeklagte bekannten sich schuldig. Die Verurteilten konnten die Haftstrafe gegen eine fünfjährige Einreisesperre tauschen und wurden am Dienstag nach Barcelona ausgeflogen.

Die Diebe hatten sich ihrem Opfer auf einer Vespa genähert und ihm seine Uhr der Marke Patek Philippe mit Gewalt entrissen. Die Täter konnten wenige Tage später in einem Hotel and der Playa de Palma festgenommen werden. Im Zimmer fanden die Beamten gefälschte Ausweisdokumente und Führerscheine vor.