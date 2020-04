Die Zahl der Corona-Fälle steigt weiter unaufhörlich

Die neuen Corona-Fälle auf den Balearen sind schon wieder deutlich nach oben gegangen. Am Donnerstag wurde die Zahl 73 genannt. Am Mittwoch hatte es 62 neue Fälle nach 69 am Dienstag und 42 am Montag gegeben. Damit stieg die Zahl der Kranken auf den Balearen auf 1204.

Außerdem starben innerhalb von 24 Stunden sechs Menschen. Insgesamt erlagen auf den Inseln damit 57 Personen der Krankheit.

Spanienweit sieht die Lage weiterhin erheblich dramatischer aus: Es starben am Donnerstag innerhalb von 24 Stunden mit 950 Menschen so viele wie noch nie wáhrend der Krise. Damit stieg die Zahl der Toten auf über 10.000. Genau 110.238 Personen sind krank, und das vor allem in Madrid und Katalonien. Fast 27.000 gelten als geheilt und mehr als 54.000 liegen in Krankenhäusern. (it)

