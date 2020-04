Blaue Quallen in Cala Figuera an Land geschwemmt

Das Mittelmeer hat am Dienstag zahllose blaue Segelquallen an die Küste des Fischerortes Cala Figuera im Südosten von Mallorca gespült. Das teilte das Rathaus der zuständigen Gemeinde Santanyí am Donnerstag mit. Es handelt sich um Tiere der Unterart Velella velella.

Die Quallen wurden offenbar durch Meereströmungen in die bei Urlaubern beliebte Zweifingerbucht getrieben. Im Mittelmeer kommen sie in Schwärmen vor.

Die Segelquallen können bedenkenlos angefasst werden, sie lösen bei Menschen keine Verätzungen aus. (it)