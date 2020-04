Hagel färbt Muro-Strand auf Mallorca weiß

Mit heftigen Hagelschauern hat der April auf den Balearen begonnen. Der im Sommer bei Urlaubern beliebte Strand von Muro und der Naturpark Albufera färbten sich am Mittwoch weiß. Der Hagel verursachte auch Schäden in der Landwirtschaft, etwa beim Kartoffelanbau in Sa Pobla.

Auch am Donnerstag gingen bei relativ milden Temperaturen um 20 Grad und Warnstufe Gelb immer wieder Hagelschauer über Mallorca nieder.

Das Wetter soll sich bis Freitag wieder beruhigen. Dann scheint zunehmend die Sonne, die Temperaturen steigen über 20 Grad. (it)