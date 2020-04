Spaziergänger in Palma von Polizisten abgeführt

Die Sicherheitskräfte gehen immer riguroser gegen Personen vor, die die Ausgangssperre ignorieren. Am Mittwochnachmittag wurde in Palma de Mallorca ein Ehepaar abgeführt, das gar nicht in der Stadt wohnt, sondern aus einem mehrere Kilometer weit entfernten Dorf stammt und offenbar zum Spazierengehen in die Hauptstadt gekommen war.

Neben diesen Passanten wurden fünf weitere Personen am Mittwoch und Donnerstag in der Balearen-Kapitale festgenommen. Dazu zählen zwei Personen, die auf der Ausfallstraße General Riera Alkohol tranken.

Während der Ausgangssperre ist es nicht erlaubt, sich ohne Grund auf Straßen aufzuhalten. Nur zur Arbeit oder zum Einkaufen kann man sich begeben. (it)

