Sind Spaziergänge und Sport bald wieder erlaubt?

Sport im Freien und ein Spaziergang mit den Kindern: Das könnten die ersten Dinge sein, die bald wieder erlaubt sind. Jedenfalls dann, wenn die Zentralregierung die strikten Maßnahmen, die während des Alarmzustandes gelten, schrittweise zu lockern beginnt. Das hat es der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa (PSOE) bekannt gegeben. Derzeit liefen entsprechende Studien.

Grundsätzlich sei es aber schwierig, vorherzusagen, wie sich die Lage in den kommenden Wochen entwickelt. Man wolle abwarten, bis die Infektionskurve deutlich zu sinken beginnt, und dann einen entsprechenden Zukunftsplan vorlegen. Dann würde auch darüber entschieden, wann Häfen und Flughäfen wieder den regulären Mindestbetrieb aufnehmen.

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol (PSOE) hat die Zentralregierung unterdessen dazu aufgefordert, auf den Inseln spezielle Hilfslinien für Unternehmen und Familien in Kraft zu setzen, da die Balearen wie keine anderen Region des Landes unter der eingeborchenen Tourismuswirtschaft leide.

Auch bat Armengol darum, zu untersuchen, ob die strengen Eindämmungsmaßnahmen in weniger betroffenen Regionen früher aufgehoben werden können als anderswo. Mallorca und die Nachbarinseln sind eine der am wenigsten vom Coronavirus gebeutelten Autonomen Gemeinschaften in Spanien. (cze)