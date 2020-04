Apotheker veredeln Klatscheinlage mit 80er-Hits

Die Betreiber einer Apotheke an der Avenida Argentina in Palma de Mallorca haben sich etwas Besonderes einfallen lassen, um die täglich um 20 Uhr aus Fenstern und auf Balkons stattfindenden Corona-Klatscheinlagen aufzupeppen.

Sie spielten am Donnerstagabend auf einem alten Kassettenrecorder laut Hits wie "I will survive" von Gloria Gaynor oder "Happy". Auch die in den 80er-Jahren in der spanischsprachigen Welt bekannte Band "Parchis" kam zu Ehren.

Seit Inkrafttreten des sogenannten Alarmzustandes in Spanien ist es auch auf Mallorca üblich geworden, Sanitätskräften abends zuzuklatschen. (it)