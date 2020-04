53 neue Corona-Fälle auf Balearen registriert

Die Zahl der neuen Corona-Fälle auf den Balearen steigt weiter deutlich, hält sich aber im Rahmen der vergangenen Tage. Die Gesundheitsbehörden nannten die Zahl 53. Am Donnerstag hatte es 73 gegeben nach 62 am Mittwoch, 69 am Dienstag und 42 am Montag. Am vergangenen Wochenende nahmen die neuen Fälle aber erheblich stärker zu.

Diese Entwicklung bestätigt die Annahme von Ärzten, dass es bei Epidemien und Pandemien eine Zackenform gibt.

Die Zahl der Kranken auf den Balearen stieg damit von 1204 auf 1257. Es fällt parallel dazu auf, dass die Zahl der Geheilten immer stärker ansteigt, nämlich jetzt auf 239. Das ist auch ein Trend, der spanienweit zu beobachten ist. (it)

