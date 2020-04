Vier weitere Corona-Tote auf den Balearen

Die Zahl der Corona-Toten auf den Balearen ist den offiziellen, am Sonntag verkündeten, Daten zufolge um weitere vier auf 75 angestiegen.

Es wurden 22 Neuinfektionen registriert, damit handelt es sich auf den Inseln um 1293 Infektionen seit Beginn der Coronakrise. Zwar gab es mehr neue Fälle als am Vortag (da waren es nur 14), doch die Zahl liegt unter denen der vergangenen Tage, womit sich die Tendenz zu einer Abflachung der Kurve fortsetzt. Gleiches gilt auch für Spanien.

Im ganzen Land sind gemäß der neuen Daten 674 weitere Menschen an Covid-19 gestorben. Am Vortag hatte es noch 809 neue Todesopfer gegeben. Die Gesamtzahl derjenigen, die in der Krise aufgrund des Virus ihr Leben ließen, liegt jetzt bei 12.418.

Nach 6023 neu registrierten Infektionen ist die Gesamtzahl in Spanien jetzt 130.759. Mit rund fünf Prozent war dieser Anstieg prozentual der geringste seit Beginn der Krise.