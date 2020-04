Coronabedingter Festnahmerekord auf Balearen am Wochenende

Die Polizei und die Guardia Civil haben am vergangenen Samstag Ausgangssperre-Sünder auf den Balearen mit aller Härte geahndet. Die Zahl der Verhaftungen nahm spürbar zu, es waren nach offiziellen Angaben derer zwölf, sieben auf Ibiza und fünf auf Mallorca. Das ist ein neuer Rekord an einem Tag.

Im Gewerbepark Son Castelló wurde unter anderem ein Mann mit Rastazöpfen abgeführt, der einen Stock in seiner Hand trug und die wenigen Passanten bedrohte. In Llucmajor wurde ein Autofahrer verhaftet, der sich einer Kontrolle widersetzte, in Palma wurde ein Spaziergänger festgesetzt, der zum zweiten Mal in einer Woche mit seiner Frau ziellos unterwegs war.

Insgesamt wurden in 1390 Fällen Verfahren gegen Ausgangssperre-Sünder eingeleitet. 663 Anzeigen wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt wurden gestellt, davon 313 allein in Palma. (it)