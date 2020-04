Geistergottesdienst in Mallorca-Kathedrale

Die Semana Santa läuft auf Mallorca wegen der Corona-Pandemie so ungewöhnlich wie wohl ganz selten zuvor ab. So verlief die Palmsonntagsmesse in der Kathedrale von Palma ohne Gläubige. Zwar hielt Bischof Sebastià Taltavull dort eine Predigt, doch die wurde vom Landessender IB 3 übertragen, sodass man sie sich im Fernseher angucken konnte.

Die wohlbekannten Prozessionen bis zum Karfreitag finden ebenfalls dieses Jahr nicht statt.

Im Urlauberort Cala Rajada liest Pfarrer Josep Ortega die in der Semana Santa gehäuft stattfindenden Messen online ab. Sie werden dann per Stream verbreitet. In der Osterzeit müsse man halt die Menschen erreichen, hieß es zur Begründung. Mit 80 Gläubigen könne man durchaus Kontakt aufnehmen. (it)