27 neue Corona-Fälle auf den Balearen, sechs weitere Tote

Die Zahl der neuen Corona-Fälle hält sich auf den Balearen weiter auf einem deutlich niederigeren Niveau als vor einer Woche zurück. Am Montag wurde die Zahl 27 genannt. Damit gibt es insgesamt 1320 Krankheitsfälle. Es starben sechs Menschen, die Zahl der Toten stieg auf 81.

Offenbar scheint die Ausgangssperre zu wirken, denn auch spanienweit geht die Zahl der neuen Fälle und der Verstorbenen zurück. Was Erstere angeht, so stiegen sie um 4273 auf über 135.000. Die Zahl der Toten ging um 637, weniger als in den zwei Wochen davor, nach oben. Sie liegt jetzt bei 13.055.

Parallel dazu steigt die Zahl der Geheilten immer stärker an: 561 gelten balearenweit wieder als gesund, 40.437 spanienweit. (it)

