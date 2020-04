Flaggen auf halbmast in Mallorcas Yachthäfen

Die Yachtclubs auf Mallorca haben ihre Flaggen am Montag wegen der Coronakrise auf halbmast gesetzt. Damit solle der Opfer der Pandemie gedacht werden, hieß es in einer Pressemitteilung des zuständigen Verbandes ACNB. Solange der Alarmzustand dauert, also mindestens bis zum 26. April, würden die Flaggen auf halbmast bleiben.

Wegen der Ausgangssperre sind die Yachthäfen auf Mallorca derzeit geschlossen. Allerdings werden sie von speziellem Personal bewacht.

Die in ihren Wohnungen oder Häusern auf dem Land eingeschlossenen Bootsbesitzer können der Pressemitteilung zufolge von dem dortigen Wachpersonal verlangen, zu schauen, ob mit ihren dort liegenden Booten noch alles in Ordnung ist. (it)