Balearen stehen in der Coronakrise spanienweit am besten da

Die Verringerung des Anstiegs der neuen Corona-Fälle auf den Balearen ist verglichen mit ganz Spanien die ausgeprägteste. Wie das spanische Epidemiologie-Institut mitteilte, beträgt diese minus 9,93 Prozen. Auch in der wenig bevölkerten Region Extremadura ist die Verringerung achtbar, dort liegt sie bei minus 9,43 Prozent.

Spanienweit dagegen befand sie sich am Montag bei minus 0,63 Prozent, was aber immerhin eine leicht positive Tendenz ist. Von der Pandemie besonders hart betroffen sind Madrid und Katalonien.

Außerdem nimmt die Zahl der Geheilten auf den Inseln stetig zu, so dass es momentan absolut gezählt immer weniger Coronakranke gibt. Das trifft auch abgesehen von Katalonien und Castilla-La Mancha, wo diese Zahl noch nicht abnimmt, auf Gesamt-Spanien zu, wenn auch in einem erheblich geringeren Ausmaß. (it)

