So sieht es im Hotel-Hospital Meliá Palma Bay aus

Die Verwaltung des Kongresspalastes von Palma de Mallorca hat in einem Video erstmals Einblick in das teilweise in ein Krankenhaus umgewandelte, neben den großen Sälen gelegene Hotel Meliá Palma Bay gegeben.

In einem Video sind Sauerstoffflaschen und Krankenbetten zu sehen, zudem wurden in den großzügig bemessenen Räumlichkeiten allerhand sonstige medizinische Utensilien aufgestellt. Kommentiert wird es von Kongresspalast-Chef Ramón Vidal.

250 Krankenbetten wurden dort auf acht Stockwerken platziert, sie sind vor allem für Patienten mit nicht so ausgeprägten Corona-Symptomen bestimmt. Es gibt auch Platz für Personen, die abgesondert werden müssen. (it)