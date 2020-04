Wieder mehr Corona-Fälle auf Balearen, mehr Tote spanienweit

Die Zahl der neuen Corona-Fälle auf den Balearen steigt wieder stärker. Die Gesundheitsbehörden nannten am Dienstag 49. Damit geht die Zahl der Kranken auf 1369 nach oben. Am Montag waren es lediglich 27 neue Fälle gewesen, am vorvergangenen Wochenende aber noch fast 100.

Was die Verstorbenen anbelangt, so wurden auf den Inseln lediglich drei weitere gemeldet, so dass die Totenzahl nunmehr bei 84 liegt. Sechs weitere Personen galten auf den Balearen am Dienstag als geheilt.

Spanienweit stieg die Zahl der an der Krankheit verstorbenen Menschen um 743 auf 13.798. Am Montag waren 637 mitgeteilt worden. Die Zahl der Kranken stieg um 5478 (Montag: 4273) auf 140.510. Die Zahl der Geheilten stieg um 2781 auf 43208 nach 2357 am Montag.

Die Entwicklung bestätigt die Theorie von Ärzten, dass Pandemien zackenartig verlaufen – entweder nach oben oder nach unten. (it)

Infos und NOTRUFNUMMERN zur Ausgangssperre auf Mallorca FINDEN SIE HIER