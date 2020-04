Nur 51 Fluggäste erreichten Mallorca am Montag

Auf dem Flughafen von Mallorca sind am Montag ganze 52 Passagiere angekommen. Das teilte die Betreibergesellschaft Aena mit. 41 verließen Mallorca.

Verglichen mit normalen Jahren, in denen Zehntausende kommen, ist das verschwindend wenig.

Um die Coronakrankheit in den Griff zu bekommen, waren alle Touristen in ihre Heimatländer geflogen worden. Sämtliche Hotels sind nunmehr geschlossen, wer jetzt noch ankommt oder wegfliegt, muss sich strengen Befragungen und Kontrollen unterziehen. (it)