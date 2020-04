Erst strahlt die Sonne über Mallorca, dann kommt Regen

Das Oster-Wetter auf Mallorca ist zweigeteilt. Während laut den Meteorologen von Aemet von Mittwoch bis zum Karsamstag wolkenloses Wetter bei wenig Wind und knapp über 20 Grad vorherrscht, ändert sich das später.

Angenehme Aufenthalte für die wegen der Coronakrise eingeschlossenen Menschen auf Terrassen, Balkons oder in Gärten steht also nichts entgegen.

Am Ostersonntag ziehen dichte Wolken nach Mallorca, die Regenwahrscheinlichkeit steigt bei steigenden Werten um 24 Grad auf 80 Prozent. Wegen der Wolken gehen dann auch die Nachtwerte in die Höhe, und zwar bis 12 Grad. (it)

