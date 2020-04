Mallorca und das Coronavirus: Update 7. April

Nach einer mehrtägigen Abnahme der neuen Corona-Fälle auf den Balearen gab es am Dienstag mit wieder mehr Erkrankten einen kleinen Rückschlag. Das gilt, was die Toten anbelangt, auch für ganz Spanien. Verglichen mit allen anderen Regionen des Landes stehen die Balearen aber recht gut da.

Wieder mehr Corona-Fälle auf Balearen

Die Zahl der neuen Corona-Fälle auf den Balearen steigt wieder stärker. Die Gesundheitsbehörden nannten am Dienstag 49. Damit geht die Zahl der Kranken auf 1369 nach oben. Am Montag waren es lediglich 27 neue Fälle gewesen, am vorvergangenen Wochenende aber noch fast 100.

Wieder mehr Tote spanienweit

Spanienweit stieg die Zahl der an der Krankheit verstorbenen Menschen um 743 auf 13.798. Am Montag waren 637 mitgeteilt worden. Die Zahl der Kranken stieg um 5478 (Montag: 4273) auf 140.510.

Balearen stehen in Coronakrise in Spanien bestens da

Die Verringerung des Anstiegs der neuen Corona-Fälle auf den Balearen ist verglichen mit ganz Spanien die ausgeprägteste. Wie das spanische Epidemiologie-Institut mitteilte, beträgt diese minus 9,93 Prozent. Auch in der wenig bevölkerten Region Extremadura ist die Verringerung beachtlich, dort liegt sie bei minus 9,43 Prozent.

Spanienweit schrittweise Auflockerung nach Ostern

Nach den Osterfeiertagen wird eine schrittweise Auflockerung der aktuellen Ausgangssperre angegangen, so José Luis Àbalos, Minister für Mobilität und Stadtentwicklung. Gewerbe, die wirtschaftlich oder sozial besonders entscheidend seien, dürften dann wieder agieren, solange man die Sicherheitsabstände einhalte. Man werde zu dem Zustand zurückkehren, der bis zum 30. März gegolten hatte. Der öffentliche Nahverkehr werde entsprechend wieder verstärkt einsetzen.

Balearen büßen durch Notstand 335 Millionen ein

Mallorca und Schwesterinseln haben seit Ausrufung des Notstandes vor drei Wochen Verluste in Höhe von fast 335 Millionen Euro verzeichnen müssen. Dieser Betrag aufgrund der Coronakrise mache 1,1 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts der Inseln aus, teilte die balearische Wirtschafts- und Forschungsstiftung Impulsa mit.

Nur 51 Fluggäste erreichten Mallorca am Montag

Auf dem Flughafen von Mallorca sind am Montag ganze 51 Passagiere angekommen. Das teilte die Betreibergesellschaft Aena mit. 41 verließen Mallorca. Verglichen mit normalen Jahren, in denen Zehntausende kommen, ist das verschwindend wenig.

Ferien-Flieger Germanwings wird eingestellt

Die Lufthansa stellt den Flugbetrieb ihres auch auf Mallorca wohlbekannten Tochterunternehmens Germanwings ein. Das teilte der Konzern am Dienstag in einer Erklärung zu ersten Restrukturierungen infolge der Coronakrise mit. Alle daraus resultierenden Optionen sollten mit den Sozialpartnern besprochen werden, hieß es weiter.